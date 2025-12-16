Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall auf der L 484 - Kollisionen im Gegenverkehr

Hameln (ots)

Am Montag (15.12.2025), gegen 17:15 Uhr, kam es auf der L 484 zwischen Grünenplan und Gerzen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 68-jähriger Mann aus dem Landkreis Holzminden mit seinem Opel die L 484 in Richtung Grünenplan.

Dabei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und touchierte zunächst den Außenspiegel eines entgegenkommenden VW, der von einem 68-jährigen Mann aus dem Landkreis Holzminden geführt wurde.

Anschließend kollidierte der Opel frontal mit einem Renault, der von einem 25-jährigen Mann aus Einbeck gesteuert wurde und sich unmittelbar hinter dem VW befand.

Der Unfallverursacher und die drei Insassen des Renault erlitten leichte Verletzungen und wurden teilweise in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Fahrer des VW und seine Mitfahrerin blieben unverletzt.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen zur Unfallursache ergaben sich bei dem 68-jährigen Unfallverursacher Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol und einen Sekundenschlaf.

Zur Feststellung der Verkehrstüchtigkeit wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Der Opel und der Renault wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, sodass sie abgeschleppt werden mussten.

Die L 484 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt; der Verkehr wurde umgeleitet.

