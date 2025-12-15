PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Trunkenheitsfahrt in Hameln - Über 2 Promille auf dem E-Scooter

Hameln (ots)

Am Samstag (13.12.2025), gegen 03:15 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Kaiserstraße in Hameln den Führer eines E-Scooters, welcher Schlangenlinien fuhr.

Im Rahmen der Überprüfung des 52-jährigen Mannes wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von über 2 Promille.

Dem Hamelner wurde durch einen Arzt eine Blutprobe zur Bestimmung des Blutalkoholwerts entnommen.

Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren