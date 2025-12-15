Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
POL-HM: Trunkenheitsfahrt in Hameln - Über 2 Promille auf dem E-Scooter
Hameln (ots)
Am Samstag (13.12.2025), gegen 03:15 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Kaiserstraße in Hameln den Führer eines E-Scooters, welcher Schlangenlinien fuhr.
Im Rahmen der Überprüfung des 52-jährigen Mannes wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand.
Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von über 2 Promille.
Dem Hamelner wurde durch einen Arzt eine Blutprobe zur Bestimmung des Blutalkoholwerts entnommen.
Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.
