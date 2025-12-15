Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Aerzen (ots)

Am Freitag (12.12.2025), im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr, kam es im Birkenweg in Aerzen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannten Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Die Schadenshöhe und mögliches Diebesgut sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei Hameln sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell