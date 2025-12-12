PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Lagerhalle - Zeugen gesucht

Kirchbrak (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (09.12.2025), gegen 16:30 Uhr, und Mittwoch (10.12.2025), gegen 07:30 Uhr, kam es in der Amcostraße in Kirchbrak zu einem Einbruch in eine Lagerhalle.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Tür gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut.

Sie entwendeten Bargeld und entkamen unerkannt.

Der entstandene Gesamtschaden liegt in einem hohen dreistelligen Bereich.

Die Polizei Bodenwerder hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können.

Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05533/ 40831-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren