Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizeikontrolle: Kennzeichen gestohlen, kein Führerschein und unter Drogeneinfluss

Bad Pyrmont (ots)

Am Freitag (12.12.2025) stellten Polizisten bei einer Verkehrskontrolle einen Autofahrer fest, der gleich mehrere Straftaten begangen hatte.

Gegen 20:50 Uhr kontrollierte die Streifenbesatzung einen 24 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW in der Bahnhofstraße in Bad Pyrmont. Der Fahrer fuhr nur mit Standlicht. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sich an dem Pkw Kennzeichen befanden, die für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Sie wurden von diesem zuvor gestohlen. Der VW war außerdem nicht versichert. Bei der Überprüfung der Verkehrstauglichkeit des Mannes stellte sich heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Die Polizisten erlangten außerdem Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest fiel positiv aus. Aus diesem Grund wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Der Bad Pyrmonter muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

