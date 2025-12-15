Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Gefährliche Körperverletzung nach Aufeinandertreffen zwischen Spaziergänger und Hundehalter

Bad Münder (ots)

Am Freitag (12.12.2025) kam es in der Deisterallee in Bad Münder zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zuvor kam es zu einem Konfliktgespräch zwischen einem Spaziergänger und einem Hundehalter.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, ging das 59-jährige Opfer gegen 22:05 Uhr die Friedrich-Ebert-Allee/ Ecke Deisterallee entlang, als er von einem unangeleinten Hund angesprungen wurde. Er sprach daraufhin den Hundehalter an, seinen Hund anzuleinen. Der Hundehalter schlug daraufhin dem Bad Münderaner mit der Leine gegen den Kopf und drohte mit einem Angriff seines Hundes. Anschließend entfernte sich der Beschuldigte. Der 59-Jährige verständigte die Polizei. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung, konnten Polizisten den Mann "Am Felsenkeller" antreffen. Es handelte sich um einen 51-Jährigen aus Bad Münder. Gegenüber den Beamten verhielt sich der Mann sehr aggressiv und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Als dieser durch eine Polizistin aufgehalten wurde leistete er Widerstand und griff die Beamtin körperlich an. Sie blieb unverletzt.

Ein beim Beschuldigten durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Zur genauen Bestimmung des Alkoholwertes, wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Mann wird wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/5064-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell