Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Aggressiver Mann leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Holzminden (ots)

Am Montag (15.12.2025), gegen 16:30 Uhr, wurden Polizeikräfte zu einem Einsatz in einem Kaufhaus in der Neuen Straße in Holzminden gerufen. Ein 21-jähriger Mann aus Einbeck hatte zuvor einen Mitarbeitenden des Geschäfts beleidigt und bedroht. Nachdem ihm ein Hausverbot erteilt worden war, weigerte er sich, die Örtlichkeit zu verlassen.

Auch gegenüber den eintreffenden Beamten verhielt sich der Mann verbal aggressiv. Ein daraufhin erteilter Platzverweis wurde trotz mehrfacher Aufforderung nicht befolgt. Bei der anschließenden Durchsetzung des Platzverweises sperrte sich der Mann massiv und riss sich gewaltsam aus dem Griff der Beamten. Er musste fixiert und mit einem Streifenwagen zur örtlichen Polizeidienststelle verbracht werden.

Bei einer Durchsuchung des Mannes sowie von ihm mitgeführten Taschen wurden mehrere originalverpackte Gegenstände aufgefunden, für die er keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass es sich hierbei um mutmaßliches Diebesgut aus vorangegangenen Diebstählen handelte. Zudem wurden mutmaßliche Betäubungsmittel aufgefunden. Die genannten Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Ein durchgeführter Drogentest deutete auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hin, weshalb durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sollte der Mann entlassen werden. Hierbei verhielt er sich erneut aggressiv und wurde durch die Beamten aus der Dienststelle begleitet. Dabei sperrte er sich und verletzte einen Polizeibeamten leicht am Oberarm. Anschließend schlug er gegen eine gläserne Eingangstür sowie ein Fenster des Dienststellengebäudes.

Dem 21-Jährigen wurde daraufhin ein weiterer Platzverweis für den unmittelbaren Bereich der Polizeidienststelle erteilt. Nachdem er sich zunächst entfernt hatte, kehrte er kurz darauf zurück und weigerte sich erneut, die Örtlichkeit zu verlassen. Nach mehrfacher Androhung von Folgemaßnahmen wurde er zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. Auch hierbei leistete er aktiven Widerstand.

Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine psychische Beeinträchtigung des Mannes. Er wurde einem Arzt vorgeführt und anschließend zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik verbracht.

Der Beschuldige blieb unverletzt.

Den 21-Jährigen erwarten Strafverfahren wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruchs, Bedrohung, Beleidigung, des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Ladendiebstahls.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell