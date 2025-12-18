PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HM: 73-Jähriger verunfallt mit knapp 2 Promille

Lenne (ots)

Am Mittwoch (17.12.2025) verursachte ein 73 Jahre alter alkoholisierter Fahrer in Lenne einen Unfall. Er kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Eine Zeugin bemerkte zuvor die unsichere Fahrweise des Mannes und beobachtete wie dieser verunfallte, während sie die Polizei rief.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr der Mann aus der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf mit seinem Pkw Nissan gegen 18:00 Uhr die Bundesstraße 64 in Richtung Eschershausen. Auf Höhe der Einmündung zur Landesstraße 583 beabsichtigte dieser nach links abzubiegen. Beim Abbiegevorgang fuhr er dann zunächst über eine Verkehrsinsel, streifte ein Verkehrszeichen und kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam er auf einem Feld zum Stehen. Er blieb unverletzt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Bei der Kontrolle des Fahrers stellten Polizisten bei dem Mann eine Alkoholbeeinflussung von fast 2 Promille fest.

Zur Sicherung des Alkoholwertes wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht aus. Gegen den 73-Jährigen wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

