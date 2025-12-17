Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht auf der B 83 - Polizei sucht Zeugen

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Montag (15.12.2025), gegen 19:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 83 zwischen Hessisch Oldendorf und Welsede zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Bereich einer dort eingerichteten Baustelle mit einer Absperrbake. Durch den Zusammenstoß wurde die Bake so stark beschädigt, dass sie für nachfolgende Verkehrsteilnehmer nicht mehr als Absicherung erkennbar war.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden sowie die notwendige Absicherung der Gefahrenstelle zu kümmern.

In der Folge befuhren mindestens drei weitere Fahrzeuge den eigentlich abgesperrten Bereich. Dabei wurden die Reifen der Fahrzeuge beschädigt.

Die Polizei Hessisch Oldendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 05152 / 698720 zu melden.

