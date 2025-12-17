PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht auf der B 83 - Polizei sucht Zeugen

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Montag (15.12.2025), gegen 19:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 83 zwischen Hessisch Oldendorf und Welsede zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Bereich einer dort eingerichteten Baustelle mit einer Absperrbake. Durch den Zusammenstoß wurde die Bake so stark beschädigt, dass sie für nachfolgende Verkehrsteilnehmer nicht mehr als Absicherung erkennbar war.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden sowie die notwendige Absicherung der Gefahrenstelle zu kümmern.

In der Folge befuhren mindestens drei weitere Fahrzeuge den eigentlich abgesperrten Bereich. Dabei wurden die Reifen der Fahrzeuge beschädigt.

Die Polizei Hessisch Oldendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 05152 / 698720 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 11:12

    POL-HM: Überschlag nach Kollision - Verursacher unter Alkoholeinfluss

    Holzminden (ots) - Am Dienstag (16.12.2025) verursachte ein 23-Jähriger in Holzminden einen Autounfall, bei dem sich ein Pkw Mazda überschlug. Es gab mehrere Verletzte. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr der junge Fahrer eines Pkw Peugeot gegen 19:20 Uhr die Nordstraße in Richtung Bundesstraße und bog im Bereich der Ampel auf die B64 ab. Der aus dem ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 14:30

    POL-HM: Aggressiver Mann leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

    Holzminden (ots) - Am Montag (15.12.2025), gegen 16:30 Uhr, wurden Polizeikräfte zu einem Einsatz in einem Kaufhaus in der Neuen Straße in Holzminden gerufen. Ein 21-jähriger Mann aus Einbeck hatte zuvor einen Mitarbeitenden des Geschäfts beleidigt und bedroht. Nachdem ihm ein Hausverbot erteilt worden war, weigerte er sich, die Örtlichkeit zu verlassen. Auch gegenüber den eintreffenden Beamten verhielt sich der ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 11:40

    POL-HM: Verkehrsunfall auf der L 484 - Kollisionen im Gegenverkehr

    Hameln (ots) - Am Montag (15.12.2025), gegen 17:15 Uhr, kam es auf der L 484 zwischen Grünenplan und Gerzen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 68-jähriger Mann aus dem Landkreis Holzminden mit seinem Opel die L 484 in Richtung Grünenplan. Dabei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und touchierte zunächst den Außenspiegel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren