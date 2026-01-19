PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Aufgefundenes Mountainbike - Polizei sucht Eigentümer

Darmstadt (ots)

Im Rahmen einer Tatortaufnahme zu einem Einbruch stellten Polizeikräfte am Dienstag (13.1.) ein Fahrrad sicher, das nach derzeitigem Ermittlungsstand aus einem Diebstahl stammt. Das Fahrrad ließ sich bislang weder dem aufgenommenen Einbruch noch einer weiteren bekannten Straftat zuordnen. Aus diesem Grund sucht die Kriminalpolizei nun öffentlich nach der Person, der das Fahrrad gehört.

Bei dem aufgefundenen Rad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Dynamics, Modell Gravity Cross Sport. Das Fahrrad ist schwarz und verfügt über rot-weiße Akzente. Auffällig war ein auf der Rückseite des Sattelrohrs angebrachter Sticker mit Bezug zu Frankfurt, der möglicherweise einen Hinweis auf den Herkunftsort oder den Nutzerkreis geben könnte. Die Ermittler schließen nicht aus, dass das Mountainbike bereits vor längerer Zeit entwendet wurde und bislang nicht als gestohlen gemeldet ist. Die Kriminalpolizei bittet daher Bürgerinnen und Bürger, die das Fahrrad wiedererkennen oder Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer geben können, um Unterstützung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen. Eigentumsansprüche sollten nach Möglichkeit mit geeigneten Nachweisen, etwa einem Kaufbeleg, untermauert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Yoschka Russo
06151 / 969 13200
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

