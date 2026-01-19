Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ein Angebot zu viel

Vorläufige Festnahme eines 24-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nachdem ein 24-Jähriger Tatverdächtiger mehrere mutmaßlich gestohlene Fahrräder auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten haben soll, nahmen ihn Zivilkräfte des Polizeipräsidium Südhessen am Samstagnachmittag (17.1.) vorläufig fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bot der 24-Jährige ein gestohlenes Rad auf einer Verkaufsseite im Internet an, welches durch den rechtmäßigen Eigentümer wiedererkannt wurde. Daraufhin verständigte er die Polizei, die ein inszeniertes Treffen mit dem Tatverdächtigen vereinbarte. Im Anschluss klickten Gegen 15 Uhr in der Berliner Allee die Handschellen. Die Gesetzeshüter nahmen den 24-Jährigen widerstandslos im Rahmen des Treffens fest. Bei den eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamtinnen und Beamte in der Nähe des Festnahmeorts das angebotene Rad sowie fünf weitere mutmaßlich gestohlene Fahrräder fest. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zu den rechtmäßigen Eigentümern dauern an.

Der 24 Jahre junge Mann wurde für die weiteren kriminalpolizeilichen Maßnahmen ins Gewahrsam des Polizeipräsidium Südhessen gebracht und muss sich jetzt in einem Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten.

