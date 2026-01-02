Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260102-3-pdnms Zeugen nach Einbruch in Hanerau-Hademarschen gesucht

Hanerau-Hademarschen ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Zwischen dem 27.12.2025 und dem 30.12.2025 kam es in der Straße Tanneck in Hanerau-Hademarschen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, zum Stehlgut ist derzeit noch nichts bekannt. Der oder die unbekannten Täter hebelten das Küchenfenster mittels eines unbekannten Werkzeugs auf und verschafften sich so Zutritt zum Einfamilienhaus. Anschließend durchsuchten der/ die unbekannten Täter das komplette Wohnhaus nach möglichem Stehlgut. Es ist davon auszugehen, dass der/ die unbekannten Täter das Haus wieder über das Küchenfenster verließen und anschließend in unbekannte Richtung flüchteten. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wem ist im Tatzeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen, wer konnten fremde Personen oder auch Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331- 2080.

Gruß

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell