POL-NMS: 260101-2-pdnms Einsatzgeschehen im Bereich Rendsburg-Eckernförde in der Silvesternacht

Rendsburg / Eckernförde (ots)

Auch beim diesjährigen Jahreswechsel war es im Kreis Rendsburg-Eckernförde wieder relativ ruhig.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Rendsburg waren es 25 Einsätze ( 18-06 Uhr )mit Silvesterbezug(im Vorjahr 32). Die Dienstgruppenleiterin des Polizeireviers Rendsburg sprach von einer moderaten Einsatzbelastung, die Kollegen rückten hauptsächlich wegen kleinerer Streitigkeiten, unsachgemäßes Böllern und der Hilflosigkeit wegen dem falsch eingeschätzten Alkoholkonsum aus. Es mussten auch sieben kleinere Brände von der Feuerwehr gelöscht werden.

Auch der Dienstgruppenleiter des Polizeireviers Eckernförde bestätigte eine sehr ruhige Nacht. Im benannten Zeitraum kam es im Stadtgebiet Eckernförde lediglich zu 12 Einsätzen ( Vorjahr 11 ), hierbei handelte es sich hauptsächlich um das Thema Böllern und kleineren Streitigkeiten. Bei einem Feuer in Gettorf brannte es in einer Wohnung, dort hatte der Tannenbaum Feuer gefangen, ein Anwohner musste mit einer leichten Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht werden

Man kann also durchaus bei diesem Jahreswechsel 2025/2026 im gesamten Kreisgebiet Rendsburg / Eckernförde von einem ruhigen Verlauf sprechen, es kam, wie schon im Vorjahr, zu keinen Übergriffen auf Rettungsdienste oder Polizeibeamte.

