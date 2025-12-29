Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251229-2-pdnms Sachbeschädigung an Bergschule in Fockbek, Zeugen gesucht

Fockbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Über die Weihnachtstage kam es zu einer Sachbeschädigung an der Bergschule im Friedhofsweg in Fockbek, unbekannte Täter warfen auf dem Schulgelände mehrere Scheibe an der Schule ein, entdeckt wurde der Schaden am 26.12.2025 gegen 15.15 Uhr.

Bisher konnten noch keine Hinweise auf den oder die Täter erlangt werden, die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern.

Wer hat über die Weihnachtsfeiertage verdächtige Personen im Bereich der Bergschule beobachtet, wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben?

Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fockbek unter der Rufnummer 04331-208120.

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell