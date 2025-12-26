Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251226-1-pdnms Weihnachtsbilanz 2025 für die Polizeidirektion Neumünster

Neumünster / Rendsburg / Eckernförde (ots)

Auch in diesem Jahr können wir von der Polizeidirektion Neumünster von einem ruhigen und durchgehend friedlichen Weihnachtsfest im Direktionsbereich berichten.

Zwischen dem 24.12.2025, 06.00 Uhr bis zum 26.12.2025, 06.00 Uhr kam es zu insgesamt 230 Einsätzen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Neumünster ( Neumünster, Rendsburg, Eckernförde ). Hierbei entfielen 85 Einsätze auf die Stadt Neumünster, im Kreis Rendsburg-Eckernförde kam es zu 145 Einsätzen. Das Einsatzaufkommen lag damit, wie auch schon in den Vorjahren, auf einem niedrigen Niveau.

Herausragende Einsätze fanden im genannten Zeitraum keine statt, hauptsächlich handelte es sich bei den Einsätzen um kleinere Unfälle im Straßenverkehr, Streitigkeiten, einfache Körperverletzungen oder auch Ruhestörungen.

In diesem Jahr kam es zu keinerlei Bränden in Wohnungen oder Häusern an den Weihnachtstagen, was in den zurückliegenden Jahren leider immer mal wieder geschah.

Somit konnten aus polizeilicher Sicht die meisten Menschen im Bereich der PD Neumünster die Feiertage in besinnlicher Atmosphäre verbringen.

Gruß

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell