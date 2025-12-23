Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251223-1-pdnms Fröhliche Weihnachten und einem schönen Jahreswechsel wünscht Ihnen Ihre Polizeidirektion Neumünster

Neumünster / Rendsburg / Eckernförde (ots)

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Weihnachten kommt wie ein Päckchen mit Schleife : Man weiß nicht was drinnen ist - aber es macht Spaß, es auszupacken. Wir von der Polizei wünschen Ihnen fröhliche Festtage voller Lachen, Kerzenglanz und Plätzchenduft. Für das neue Jahr hoffen wir auf Gesundheit, Glück und weniger chaotische Wlan-Verbindungen - damit die Familienfotos nicht zweimal geschossen werden müssen.

Und ein fröhlicher Reim zum Jahreswechsel : Im Tannenwald blinkt's und schnuppert ein Hauch von Schnee, wir wünschen ruhige Nächte - und keine Böllerfehlschläge, juchhe! Böller knallen? Lieber nicht so laut und dicht, Sicherheit ist die schönste Festtags-Pflicht. Wenn Sie Fragen oder Sorgen haben, melden Sie sich gerne bei Ihrer Polizeidirektion Neumünster, egal ob in Neumünster, Rendsburg oder Eckernförde, wir sind für Sie da.

Wir wünschen Ihnen allen eine friedliche, sichere und fröhliche Weihnachtszeit und einen stressfreien Jahreswechsel - inklusive genügend Schlaf nach der letzten Kerze.

Bleiben Sie aufmerksam, bleiben Sie sicher - und lachen Sie sich durch die festliche Zeit. Bei Nachfragen zum Weihnachtsfest ist unsere Pressestelle am Samstag, den 27.12.2025 zwischen 10.00 - 12.00 Uhr unter der bekannten Telefonnummer für Rückfragen telefonisch erreichbar. Ebenso sind wir am 01.01.2026 bei Rückfragen zur Silvesternacht von 10.00 - 12.00 Uhr erreichbar.

Weihnachtliche Grüße

Sönke Petersen

