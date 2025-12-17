PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251217-2-pdnms Zeugen nach Einbruch auf einem Firmengelände in Hohenwestedt gesucht

Hohenwestedt (ots)

Zwischen dem 14.12.2025, 23.30 Uhr und dem 15.12.2025, 00.45 Uhr kam es zu einem Einbruch auf einem Firmengelände in der Straße Heisterbusch in Hohenwestedt, es wurden mehrere Container auf dem Gelände aufgebrochen. Der oder die Täter dürften sich über die Landstraße 123 dem Grundstück genähert haben, dort überschritten sie einen angrenzenden Erdwall und durchtrennten einen Zaun, um auf das Gelände zu gelangen. Auf dem Gelände wurden dann gezielt 11 Container durch Schlossziehen aufgebrochen, es wurden aus dem Containern hochwertige Elektrowerkzeuge gestohlen. Vermutlich dürften der oder die Täter das Werkzeug mit einem Fahrzeug, dass an der Landstraße 123 stand, abtransportiert haben. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen können, wer hat an der Landstraße 123 ein einzelnes Fahrzeug im Tatortbereich beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331- 2080.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 07:27

    POL-NMS: 251217-1-pdnms Verkehrskontrolle auf der B 202 in Rendsburg

    Rendsburg ( B 202 ) (ots) - Am Dienstag, den 16.12.2025 wurde im Zeitraum von 09:00 - 14:00 Uhr ein Fahrstreifen der B202 in Rendsburg (Süd) in Fahrtrichtung Kiel gesperrt. Die Sperrung diente einer Verkehrskontrolle, welche durch den Fachdienst Bezirk des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Mitte durchgeführt wurde. Schwerpunkt der Kontrolle lag in der ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 14:31

    POL-NMS: 251216-2-pdnms Verkehrskontrolle in Neumünster, diverse Verstöße festgestellt

    Neumünster (ots) - Am 15.12.2025 wurde eine stationäre Verkehrskontrolle vor dem 1. Polizeirevier Neumünster in der Altonaer Straße durchgeführt. Dabei sind durch Polizeivollzugsbeamte des 1. Polizeirevier Neumünster zahlreiche Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt worden. Gestern wurde im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 14:15 Uhr vor dem 1. Polizeirevier ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 11:35

    POL-NMS: 20251215-3-1-PDNMS-Update Vermisste Person aus RD wieder angetroffen

    Rendsburg (ots) - Die gestern, 15.12.2025 öffentlich zur Fahndung ausgeschriebene vermisste 54-Jährige aus Rendsburg konnte am heutigen Morgen angetroffen werden. Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der Meldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild der Person nicht weiter zu verbreiten. Polizeidirektion Neumünster Constanze Becker Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren