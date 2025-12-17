Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251217-2-pdnms Zeugen nach Einbruch auf einem Firmengelände in Hohenwestedt gesucht

Hohenwestedt (ots)

Zwischen dem 14.12.2025, 23.30 Uhr und dem 15.12.2025, 00.45 Uhr kam es zu einem Einbruch auf einem Firmengelände in der Straße Heisterbusch in Hohenwestedt, es wurden mehrere Container auf dem Gelände aufgebrochen. Der oder die Täter dürften sich über die Landstraße 123 dem Grundstück genähert haben, dort überschritten sie einen angrenzenden Erdwall und durchtrennten einen Zaun, um auf das Gelände zu gelangen. Auf dem Gelände wurden dann gezielt 11 Container durch Schlossziehen aufgebrochen, es wurden aus dem Containern hochwertige Elektrowerkzeuge gestohlen. Vermutlich dürften der oder die Täter das Werkzeug mit einem Fahrzeug, dass an der Landstraße 123 stand, abtransportiert haben. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen können, wer hat an der Landstraße 123 ein einzelnes Fahrzeug im Tatortbereich beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331- 2080.

Gruß

Sönke Petersen

