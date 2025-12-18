Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251218-2- pdnms Festnahme nach räuberischer Erpressung in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 17.12.2025 kam es gegen 22.10 Uhr zu einer räuberischen Erpressung mit Schusswaffe in einem Mehrfamilienhaus in der Kieler Straße in der Innenstadt von Neumünster, ein 28 jähriger deutscher Tatverdächtigter konnte später im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Der Tatverdächtige hatte im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses einen Anwohner mit einer Waffe, die sich später als Schreckschusswaffe herausstellte, bedroht und forderte den Anwohner auf, ihm Geld zu geben. Dieser schloss daraufhin sofort wieder die Tür, der Tatverdächtige flüchtete im Anschluss aus dem Haus. Kurze Zeit später traf der alkoholisierte Tatverdächtige auf zwei weitere Fußgänger in der Kieler Straße in Tatortnähe, diese wurden von dem Mann beleidigt und im Anschluss ebenfalls mit der Waffe bedroht, danach lief der 28 jährige Mann weg. Eingesetzte Funkstreifenwagen von der Landespolizei wie auch von der Bundespolizei fahndeten in Tatortnähe nach dem Täter, diesen konnten die Streifenwagenbesatzungen schließlich im Nahbereich auch antreffen und festnehmen. Die Schreckschusswaffe konnte sichergestellt werden. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zum 1. Polizeirevier Neumünster verbracht, ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen räuberischer Erpressung, Bedrohung und Beleidigung.

Gruß

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell