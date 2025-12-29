PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251229-1-pdnms Feuer in Wohnung in Westensee, keine Verletzten

Westensee ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 28.12.2025 kam es gegen 17.15 Uhr in der Straße Liethberg in Westensee zu einem Feuer in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses, verletzt wurde hierbei niemand.

Nach ersten Ermittlungen kam es vermutlich auf Grund eines technischen Defektes einer Lichterkette zu einer Brandentwicklung im Wohnzimmer der betroffenen Wohnung.

Durch die starke Verrußung der Wohnung war diese nach den erfolgreichen Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar, ebenfalls die beiden darunter liegenden Wohnungen waren aufgrund des Löschwassers nicht mehr bewohnbar.

Die Anwohner konnten anderweitig untergebracht werden.

Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

