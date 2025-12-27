Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251227-1-pdnms Auch zweiter Weihnachtstag sehr friedlich in der PD Neumünster

Neumünster / Rendsburg / Eckernförde (ots)

Auch am zweiten Weihnachtstag konnten die Kolleginnen und Kollegen der PD Neumünster von einem besinnlichen und friedliche Verlauf berichten.

Im Bereich der Stadt Neumünster mussten die Beamten/innen lediglich 35 Einsätze zwischen dem 26.12.2025, 06.00 - 27.12.2025, 06.00 Uhr wahrnehmen, die Kollegen/innen im Bereich des Kreises Rendsburg-Eckernförde rückten insgesamt 79 mal aus.

Wie schon an den ersten beiden Weihnachtstagen waren auch diesmal nur kleinere Einsätze wahrzunehmen, hier auch hauptsächlich wieder kleinere Verkehrsunfälle, Streitigkeiten, Körperverletzungen und Ruhestörungen.

Nach diesen besinnlichen Weihnachtstagen wünschen wir uns ein ähnlichen friedlichen und guten Rutsch ins neue Jahr.

Bei Nachfragen ist die Pressestelle der PD Neumünster noch bis 12.00 Uhr unter der bekannten Telefonnummer 04321-9452222 am heutigen Tag erreichbar, ab Montag, den 29.12.2025, sind wir wieder zu den normalen Bürozeiten besetzt ( 08.00 -15.00 Uhr ).

Gruß

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell