Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251230-1-pdnms Zeugen nach Einbrüchen in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Zwischen dem 27.12.2025 und dem 29.12.2025 kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Neumünster Tungendorf, die Polizei Neumünster sucht in beiden Fällen nach Zeugen. Im ersten Fall kam es zu einem vollendeten Einbruch in ein Einfamilienhaus in dem Von- dem-Hagen-Weg in Neumünster Tungendorf, dort kletterten unbekannte Täter am 28.12.2025 zwischen 16.40 - 18.20 Uhr auf einen überdachten Kellerabgang und öffneten dort im 1. OG ein Fenster mittels Kittfalzstechen. Aus dem Haus stahlen der oder die Täter eine geringen dreistelligen Bargeldbetrag sowie Schmuck. Im zweiten Fall kam es zwischen dem 27.12.2025, 10.00 Uhr und dem 29.12.2025, 10.00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Hagedornbusch in Neumünster Tungendorf, der oder die Täter hebelten dort an einem Fenster, ein Eindringen ins Haus fand nicht statt. In beiden Fällen sucht die Polizei Neumünster nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte im Tatzeitraum an den jeweiligen Tatorten verdächtige Beobachtungen machen, wem sind fremde Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321- 9450. Gruß Sönke Petersen

