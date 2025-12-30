PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 251230-1-pdnms Zeugen nach Einbrüchen in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Zwischen dem 27.12.2025 und dem 29.12.2025 kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Neumünster Tungendorf, die Polizei Neumünster sucht in beiden Fällen nach Zeugen. Im ersten Fall kam es zu einem vollendeten Einbruch in ein Einfamilienhaus in dem Von- dem-Hagen-Weg in Neumünster Tungendorf, dort kletterten unbekannte Täter am 28.12.2025 zwischen 16.40 - 18.20 Uhr auf einen überdachten Kellerabgang und öffneten dort im 1. OG ein Fenster mittels Kittfalzstechen. Aus dem Haus stahlen der oder die Täter eine geringen dreistelligen Bargeldbetrag sowie Schmuck. Im zweiten Fall kam es zwischen dem 27.12.2025, 10.00 Uhr und dem 29.12.2025, 10.00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Hagedornbusch in Neumünster Tungendorf, der oder die Täter hebelten dort an einem Fenster, ein Eindringen ins Haus fand nicht statt. In beiden Fällen sucht die Polizei Neumünster nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte im Tatzeitraum an den jeweiligen Tatorten verdächtige Beobachtungen machen, wem sind fremde Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321- 9450. Gruß Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 10:25

    POL-NMS: 251229-2-pdnms Sachbeschädigung an Bergschule in Fockbek, Zeugen gesucht

    Fockbek ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Über die Weihnachtstage kam es zu einer Sachbeschädigung an der Bergschule im Friedhofsweg in Fockbek, unbekannte Täter warfen auf dem Schulgelände mehrere Scheibe an der Schule ein, entdeckt wurde der Schaden am 26.12.2025 gegen 15.15 Uhr. Bisher konnten noch keine Hinweise auf den oder die Täter erlangt werden, ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:24

    POL-NMS: 251229-1-pdnms Feuer in Wohnung in Westensee, keine Verletzten

    Westensee ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am 28.12.2025 kam es gegen 17.15 Uhr in der Straße Liethberg in Westensee zu einem Feuer in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses, verletzt wurde hierbei niemand. Nach ersten Ermittlungen kam es vermutlich auf Grund eines technischen Defektes einer Lichterkette zu einer Brandentwicklung im Wohnzimmer ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 10:04

    POL-NMS: 251227-1-pdnms Auch zweiter Weihnachtstag sehr friedlich in der PD Neumünster

    Neumünster / Rendsburg / Eckernförde (ots) - Auch am zweiten Weihnachtstag konnten die Kolleginnen und Kollegen der PD Neumünster von einem besinnlichen und friedliche Verlauf berichten. Im Bereich der Stadt Neumünster mussten die Beamten/innen lediglich 35 Einsätze zwischen dem 26.12.2025, 06.00 - 27.12.2025, 06.00 Uhr wahrnehmen, die Kollegen/innen im Bereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren