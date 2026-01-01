PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260101-1-pdnms Einsatzgeschehen in Neumünster in der Silvesternacht

Neumünster (ots)

Die Silvesternacht 2025/2026 verlief in diesem Jahr ähnlich ruhig wie im letzten Jahr, hatten wir beim letzten Jahreswechsel noch insgesamt 21 Einsätze in Neumünster zu bewältigen, mussten die Beamtinnen und Beamten der Polizei Neumünster beim diesjährigen Jahreswechsel 25 Einsätze bewältigen. Wie im letzten Jahr handelte es sich bei diesen Einsätzen überwiegend um kleinere Körperverletzungsgeschichten und um unsachgemäßes Abbrennen von Feuerwerkskörper, hierdurch entstanden dann zum Teil auch kleinere Brände, die von der Feuerwehr abgelöscht werden mussten. Am 01.01.2026 gegen 00.30 Uhr kam es in der Christianstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer PKW Fahrerin und einem Fußgänger, der 55 jähriger Fußgänger wurde schwerverletzt von einem Rettungswagen ins FEK Neumünster verbracht. Die 81 jährige PKW Fahrerin befuhr die Christianstraße aus Richtung Tungendorf kommend in Richtung Innenstadt und übersah hierbei den 55 jährigen Fußgänger, der am Fahrbahnrand ein Feuerwerk anzündete. Höhe der Hausnummer 49 kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fußgänger, die Fahrerin des PKW blieb unverletzt, der Mann zog sich mehrere Brüche zu. Auch die Beamten vom Polizeiautobahnrevier Neumünster erlebten eine sehr ruhige Silvesternacht, es kam zu keinem einzigen Einsatz im Bereich der Autobahnen A7, A 210 und der A 215. Alles in allem kann man von einen sehr ruhigen Einsatzverlauf in Neumünster sprechen.

Gruß

Sönke Petersen Pressesprecher Polizeidirektion Neumünster

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

