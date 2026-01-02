PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260102-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfall in Borgdorf-Seedorf gesucht

Borgdorf-Seedorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 31.12.2025 gegen 07.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 48 Höhe Bordorf-Seedorf, zwei Fahrzeugführer wurden schwer verletzt.

Ein 26 jähriger BMW Fahrer befuhr die L 48 aus Richtung Borgdorf-Seedorf kommend in Richtung Eisendorf. Nach seinen Angaben fuhr vor ihm ein unbeleuchteter Trecker, dem er ausweichen musste. Eine 58 jährige Opel Fahrer befuhr zur selben Zeit die L 48 in entgegengesetzter Richtung. Auch die Frau hatte im Gegenverkehr einen Trecker beobachtet.

Der BMW Fahrer fuhr in den Gegenverkehr, um nicht auf den Trecker aufzufahren und stieß hierbei frontal mit dem Opel der 58 jährigen Frau zusammen.

Sowohl der 26 jährige BMW Fahrer wie auch die Opel Fahrerin wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, beide mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Der Treckerfahrer flüchtete vom Unfallort.

Die Polizei in Nortorf sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte den Unfall beobachten, wer kann Angaben zu dem Treckerfahrer machen? Bei dem Trecker soll es sich um einen Trecker vom Hersteller CASE handeln, die Farbe dürfte rot sein,bzw. könnte das Fahrzeug auch rote Streifen haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Nortorf unter der Rufnummer 04392-47100.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

