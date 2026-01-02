PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NMS: 260102-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfall Höhe Ascheffel gesucht

Ascheffel ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 01.01.26 um 17:16 kam es auf der L256 zwischen Ascheffel und Osterby zu einem Verkehrsunfall, verletzt wurde niemand, ein Unfallbeteiligter flüchtete vom Unfallort.

Die Geschädigte befuhr mit ihrem PKW VW Golf die L265 von Ascheffel kommend in Richtung Osterby.

Nach Angaben der Geschädigten hätten sich zwei Fahrzeuge hinter ihr befunden. Auf Höhe der Abzweigung Schlotendoor (Rtg. Damendorf) habe das hintere der beiden nachfolgenden Fahrzeuge zum Überholen angesetzt. Beim Überholen der Geschädigten sei es zum Zusammenstoß der Außenspiegel des Überholenden und der Geschädigten gekommen.

Der überholende PKW habe sich daraufhin unerkannt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Eckernförde entfernt.

Der PKW des Unfallverursachers kann wie folgt beschrieben werden:

   - silbern oder weiß
   - durchgehende Brems-/Heckleuchte "Lichtband"

Mehr ist zu dem flüchtenden PKW nicht bekannt.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte den Unfall beobachten, wer kann weitere Angaben zu dem flüchtenden Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

Gruß

Sönke Petersen

