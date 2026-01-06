Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Nachtrag bezüglich der Pressemitteilung vom 02. Januar 2026

Unna (ots)

Wie in unserer Pressemitteilung vom 02.01.2026 mitgeteilt, wurden ein 45-Jähriger Ukrainer und ein 37-Jähriger Litauer nach einer Verfolgungsfahrt von Polizeibeamten der Kreispolizeibehörde Unna in Unna vorläufig festgenommen.

https://unna.polizei.nrw/presse/unna-verfolgungsfahrt-samt-zwei-vorlaeufigen-festnahmen

Die beiden Männer waren mit einem zuvor in Bonn entwendeten Fahrzeug unterwegs.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bonn wurde der litauische Staatsangehörige nach polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen den ukrainischen Staatsangehörigen wurde durch die Staatsanwaltschaft Bonn ein Untersuchungshaftbefehl beantragt - der Haftbefehl wurde antragsgemäß durch das Amtsgericht Bonn erlassen und der Ukrainer wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

