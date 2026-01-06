Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Arztpraxis und Mehrfamilienhaus

Bergkamen (ots)

Zwischen Sonntag (28.12.2025) um 12:00 Uhr und Montag (05.01.2026) um 07:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Tür einer Arztpraxis in der Präsidentenstraße auf.

Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend von der Örtlichkeit.

Zu einem weiteren Einbruch in der Präsidentenstraße kam es in einem Tatzeitraum von Samstag (03.01.2026) um 18:00 Uhr bis Montag (05.01.2026) um 08:40 Uhr. Unbekannte Täter hebelten dort die Eingangstür eines unbewohnten Mehrfamilienhauses auf und drangen in das Haus ein.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Kamen unter den Telefonnummern 02307 921 3220 oder 02303 921 0 entgegen. Zeugen können sich auch gerne auch per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell