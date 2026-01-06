PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Arztpraxis und Mehrfamilienhaus

Bergkamen (ots)

Zwischen Sonntag (28.12.2025) um 12:00 Uhr und Montag (05.01.2026) um 07:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Tür einer Arztpraxis in der Präsidentenstraße auf.

Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend von der Örtlichkeit.

Zu einem weiteren Einbruch in der Präsidentenstraße kam es in einem Tatzeitraum von Samstag (03.01.2026) um 18:00 Uhr bis Montag (05.01.2026) um 08:40 Uhr. Unbekannte Täter hebelten dort die Eingangstür eines unbewohnten Mehrfamilienhauses auf und drangen in das Haus ein.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Kamen unter den Telefonnummern 02307 921 3220 oder 02303 921 0 entgegen. Zeugen können sich auch gerne auch per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 10:56

    POL-UN: Werne - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Werne (ots) - Zwischen Freitag (19.12.2025) und Montag (05.01.2026) kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Burgstraße in Werne. Unbekannte Täter hebelten die Wohnungstür im 3. Obergeschoss auf und verschafften sich so Zutritt. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest. Wer hat etwas Verdächtiges beobachten können? ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 10:14

    POL-UN: Schwerte - Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

    Schwerte (ots) - Zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Zimmermanns Wäldchen" kam es im Zeitraum von Freitag (19.12.2025) bis Montag (05.01.2026). Unbekannte Täter drangen durch ein Fenster in die Wohnung des Mehrfamilienhauses ein. Angaben zu möglich entwendeten Gegenständen liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte unter 02304 921 ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 12:50

    POL-UN: Selm - Einbruch in Reisebüro

    Selm (ots) - Im Zeitraum Freitag (02.01.2026), 15.00 Uhr auf Samstag (03.01.2026), 10.20 Uhr sind unbekannte Täter in ein Reisebüro an der Ludgeristraße in Selm eingedrungen. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Werne unter der Telefonnummer 02389 921 3420 oder 02303 921 0 entgegen. Gerne auch per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren