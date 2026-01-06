PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Schwerte (ots)

Zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Zimmermanns Wäldchen" kam es im Zeitraum von Freitag (19.12.2025) bis Montag (05.01.2026).

Unbekannte Täter drangen durch ein Fenster in die Wohnung des Mehrfamilienhauses ein.

Angaben zu möglich entwendeten Gegenständen liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte unter 02304 921 3320 oder unter 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

