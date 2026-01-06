Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Schwerte (ots)

Zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Zimmermanns Wäldchen" kam es im Zeitraum von Freitag (19.12.2025) bis Montag (05.01.2026).

Unbekannte Täter drangen durch ein Fenster in die Wohnung des Mehrfamilienhauses ein.

Angaben zu möglich entwendeten Gegenständen liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte unter 02304 921 3320 oder unter 02303 921 0 oder per Mail poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell