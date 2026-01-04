POL-UN: Unna - Radfahrer stürzt auf spiegelglatter Fahrbahn und verletzt sich schwer
Unna (ots)
Am 03.01.2026 (Sa.), gegen 19.50 Uhr, befuhr ein 31jähriger Mountainbikefahrer aus Unna die Holbeinstraße in Unna. Hier kam er aufgrund der spiegelglatten Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Aufgrund des Sturzes verletzte sich der 31jährige schwer. Er musste einem Krankenhaus zugeführt werden, wo er stationär verblieb. Sachschaden entstand nicht.
