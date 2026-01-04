PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Radfahrer stürzt auf spiegelglatter Fahrbahn und verletzt sich schwer

Unna (ots)

Am 03.01.2026 (Sa.), gegen 19.50 Uhr, befuhr ein 31jähriger Mountainbikefahrer aus Unna die Holbeinstraße in Unna. Hier kam er aufgrund der spiegelglatten Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Aufgrund des Sturzes verletzte sich der 31jährige schwer. Er musste einem Krankenhaus zugeführt werden, wo er stationär verblieb. Sachschaden entstand nicht.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

