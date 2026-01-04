POL-UN: Unna - Radfahrer stürzt auf spiegelglatter Fahrbahn und verletzt sich schwer

Werne (ots) - Am 03.01.2026 (Sa.), gegen 05.20 Uhr, wurde durch Zeugen ein Brandgeschehen in der Joseph-Haydn-Straße in Werne gemeldet. Vor Ort wurde durch die eingesetzten Einsatzkräfte festgestellt, dass es sich um zwei Brandgeschehen in unmittelbarer Nähe zueinander handelte. Zum einen brannten Mülltonnen, die unter einem Carport abgestellt waren und zum anderen ...

mehr