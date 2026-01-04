Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Wohnungseinbruch - Bargeld und Goldkette entwendet

Bergkamen (ots)

In der Zeit zwischen dem 02.01.2026 (Fr.), 18.00 Uhr und dem 03.01.2026 (Sa.), 15.00 Uhr, drangen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße in Bergkamen ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und nach derzeitigen Erkenntnissen Bargeld und eine Goldkette entwendet.

Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Kamen unter 02307-921-3220 oder 02307-921-0 in Verbindung zu setzen.

