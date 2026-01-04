PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - 30jährige Fahrzeugführerin nach Kollision mit einem Baum schwer verletzt

Fröndenberg (ots)

Am 03.01.2026 (Sa.), gegen 15.45 Uhr, befuhr eine 30jährige Fahrzeugführerin den Stentroper Weg in Fröndenberg in südliche Fahrtrichtung. Hier kam sie aus bislang unbekannter Ursache auf schneeglatter Fahrbahn in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch die Kollision wurde die 30jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die eingesetzte Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort musste sie mittels Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt werden, wo sie stationär verblieb. Lebensgefahr besteht nach Beurteilung des eingesetzten Notarztes nicht. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug der 30jährigen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

