POL-UN: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Unna (ots)

Am 02.01.2026 gegen 16:34 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus Unna mit seinem PKW die Gießer Straße und beabsichtigte nach rechts Schlosserstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen auf dem dortigen Fahrradweg kreuzenden 20-jährigen aus Unna, als dieser dort entlang fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Er konnte eigenständig einen Arzt aufsuchen.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro.

