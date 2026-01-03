PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Unna (ots)

Am 02.01.2026 gegen 16:34 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus Unna mit seinem PKW die Gießer Straße und beabsichtigte nach rechts Schlosserstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen auf dem dortigen Fahrradweg kreuzenden 20-jährigen aus Unna, als dieser dort entlang fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Er konnte eigenständig einen Arzt aufsuchen.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 10:14

    POL-UN: Balkonbrand in Unna

    Unna (ots) - Am Freitag, den 02.01.2026 gegen 13:15 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Balkonbrand in die Eichenstraße in Unna gerufen. In der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses brannte es auf einem Balkon. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Durch den Brand entstand Gebäudeschaden. Die Brandursache wird aktuell von der Kriminalpolizei ermittelt. Es wurde niemand verletzt. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 12:39

    POL-UN: Unna - Verfolgungsfahrt samt zwei vorläufigen Festnahmen

    Unna (ots) - Im Rahmen einer Fahndung wegen einer Verfolgungsfahrt über mehrere Autobahnen aufgrund eines in Bonn entwendeten Pkw, wurde der besagte Pkw am Freitag (02.01.2026) gegen 01.40 Uhr im Zuständigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde Unna, festgestellt. Ein 45-jähriger (aus der Ukraine) und 37-jähriger (aus Litauen) Insasse befuhren die Iserlohner Straße in Unna, wo sie von einer Streifenwagenbesatzung ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 12:35

    POL-UN: Kreis Unna - Bilanz zum Jahreswechsel 2025/2026

    Kreis Unna (ots) - Der Jahreswechsel 2025/2026 ist vollzogen und die Kreispolizeibehörde Unna zieht eine insgesamt positive Bilanz. Übergriffe auf Einsatzkräfte der Polizei konnten im Bereich der Kreispolizeibehörde Unna nicht verzeichnet werden. Trotz dessen ergaben sich folgende anlassbezogene Einsätze im Kreisgebiet: Unna: Am 01.01.2026 flog eine Feuerwerksrakete durch ein offenstehendes Fenster in eine Wohnung in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren