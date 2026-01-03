POL-UN: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person
Unna (ots)
Am 02.01.2026 gegen 16:34 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus Unna mit seinem PKW die Gießer Straße und beabsichtigte nach rechts Schlosserstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen auf dem dortigen Fahrradweg kreuzenden 20-jährigen aus Unna, als dieser dort entlang fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Er konnte eigenständig einen Arzt aufsuchen.
Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell