POL-UN: Kreis Unna - Bilanz zum Jahreswechsel 2025/2026

Der Jahreswechsel 2025/2026 ist vollzogen und die Kreispolizeibehörde Unna zieht eine insgesamt positive Bilanz. Übergriffe auf Einsatzkräfte der Polizei konnten im Bereich der Kreispolizeibehörde Unna nicht verzeichnet werden.

Trotz dessen ergaben sich folgende anlassbezogene Einsätze im Kreisgebiet:

Unna:

Am 01.01.2026 flog eine Feuerwerksrakete durch ein offenstehendes Fenster in eine Wohnung in der Bahnhofstraße. Der Bewohner erlitt durch die Explosion Taubheitsgefühle auf einem Ohr. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen unbekannte Täter eingeleitet.

Zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr setzten unbekannte Täter am 01.01.2026 einen Müllcontainer in der Magdeburger Straße in Brand. Zu einer weiteren Sachbeschädigung durch Feuer an einer Papiertonne kam es durch unbekannte Täter gegen 01:50 Uhr in der Berliner Allee.

An Neujahr geriet zwischen 07:30 Uhr und 08:05 Uhr ein Pkw in der Krautstraße in Brand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung gegen unbekannt eingeleitet. Ebenfalls an Neujahr beschädigten unbekannte Täter gegen 01:00 Uhr mehrere Briefkästen durch das Zünden von Silvesterböllern in der Falkstraße.

Schwerte:

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am 01.01.2026 durch bislang unbekannte Täter in der Hüsingstraße in Schwerte. Hierbei wurde ein 38-Jähriger durch eine Rakete an der Hand verletzt, welche in seiner Kapuze landete und beim Herausziehen in dessen Hand explodierte.

Bergkamen:

In Bergkamen kam es im Rahmen des Neujahrswechsels u.a. zu mehreren Bränden.

In der Kurt-Tucholsky-Straße setzten unbekannte Täter am 31.12.2025 gegen 22:10 Uhr eine Papiermülltonne in Brand. Eine weitere Mülltonne brannte am 31.12.2025 zwischen 19:45 Uhr und 20:00 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße. In der Celler Straße zündeten unbekannte Täter am Silvesternachmittag zwischen 14:35 Uhr und 14:50 Uhr Sperrmüll an. Der Brand musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Am Silvesterabend wurde gegen 23:50 Uhr durch bislang unbekannte Täter ein Pkw in der Fritz-Steinhoff-Straße in Brand gesetzt.

An Neujahr steckten unbekannte Täter gegen 01:40 Uhr in der Jahnstraße eine Mülltonne in Brand. Zu einer Sachbeschädigung ebenfalls durch Feuer kam es zudem am 01.01.2025 in der Straße Am Stadion. Unbekannte Täter steckten Feuerwerkskörper in zwei Altkleidercontainer, dessen Inhalt daraufhin in Brand geriet.

Weiterhin wurde ein 46-jähriger Mann am 01.01.2026 gegen 00:10 Uhr Opfer eines Raubes durch bislang unbekannte Täter. Der Sachverhalt ereignete sich nach ersten Erkenntnissen in der Jahnstraße in Bergkamen-Oberaden, als der 46-Jährige eine vierstellige Summe an einem Bankautomaten abgehoben haben soll. Der 46-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der oder die unbekannten Täter sind flüchtig. Die Ermittlungen laufen.

Fröndenberg:

Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw kam es durch unbekannte Täter am 01.01.2026 gegen 00:30 Uhr in der Karl-Wildschütz-Straße. Unbekannte Täter beschädigten dort die Frontscheibe und auch den Innenraum des Fahrzeugs.

Bönen:

In Bönen flog ein Feuerwerkskörper an Neujahr gegen 01:00 Uhr durch die Fensterscheibe einer Trauerhalle in der Friedhofstraße. Das Gebäude wurde hierdurch beschädigt.

Zwischen 00:40 Uhr und 15:05 Uhr sprengten unbekannte Täter zudem einen Zigarettenautomaten an der Eichholzstraße auf und entwendeten eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln.

Werne:

In Werne steckten unbekannte Täter am 31.12.2025 gegen 04:05 Uhr in der Bahnhofstraße einen Müllcontainer in Brand. Das Feuer griff dabei auf eine sich danebenliegende Hecke über. Auch an Neujahr kam es zu zwei Mülltonnenbränden an einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße. Durch den Brand wurden zwei Rollos an dem Gebäude beschädigt.

Gegen 07:10 Uhr steckten unbekannte Täter weiterhin einen Altkleidercontainer in der Kirchstraße in Brand.

Kamen:

Am 31.12.2025 zündeten unbekannte Täter zwischen 02:10 Uhr und 02:20 Uhr Zeitungen an einer Bushaltestelle an der Hammer Straße an. Eine Scheibe des Bushaltestellenhäuschens wurde hierbei durch das Feuer beschädigt.

Zu einer Zigarettenautomatensprengung kam es am 01.01.2026 gegen 02:35 Uhr in der Straße Am Stadtpark. Unbekannte Täter sprengten den Automaten nach ersten Erkenntnissen mittels Silvesterböller und entwendeten eine unbekannte Anzahl an Zigarettenpackungen.

Die Kreispolizeibehörde sucht nun Zeugen, die mögliche Angaben zu den o.g. Sachverhalten geben können. Zeugen werden daher gebeten, sich mit Hinweisen telefonisch unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Weiterhin können sich Zeugen an die folgenden telefonischen Erreichbarkeiten der jeweiligen Polizeiwachen wenden:

Unna: 02303 921 3120

Schwerte: 02304 921 3320 Kamen: 02307 921 3220 Werne: 02389 921 3420

