POL-UN: Balkonbrand in Unna
Unna (ots)
Am Freitag, den 02.01.2026 gegen 13:15 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Balkonbrand in die Eichenstraße in Unna gerufen. In der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses brannte es auf einem Balkon. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Durch den Brand entstand Gebäudeschaden. Die Brandursache wird aktuell von der Kriminalpolizei ermittelt. Es wurde niemand verletzt.
