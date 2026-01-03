PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Balkonbrand in Unna

Unna (ots)

Am Freitag, den 02.01.2026 gegen 13:15 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Balkonbrand in die Eichenstraße in Unna gerufen. In der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses brannte es auf einem Balkon. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Durch den Brand entstand Gebäudeschaden. Die Brandursache wird aktuell von der Kriminalpolizei ermittelt. Es wurde niemand verletzt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna

