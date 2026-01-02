Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verfolgungsfahrt samt zwei vorläufigen Festnahmen

Unna (ots)

Im Rahmen einer Fahndung wegen einer Verfolgungsfahrt über mehrere Autobahnen aufgrund eines in Bonn entwendeten Pkw, wurde der besagte Pkw am Freitag (02.01.2026) gegen 01.40 Uhr im Zuständigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde Unna, festgestellt.

Ein 45-jähriger (aus der Ukraine) und 37-jähriger (aus Litauen) Insasse befuhren die Iserlohner Straße in Unna, wo sie von einer Streifenwagenbesatzung bemerkt wurden.

Das Fahrzeug überfuhr einen Absperrpfosten, um den Polizeibeamten zu entkommen. Im weiteren Verlauf der Flucht überfuhr der Pkw einen weiteren Absperrpfosten an der Straße "Am Südfriedhof". Dort kam der Pkw von der Fahrbahn ab, drehte sich und kam auf einem Feld zum Stehen.

Anschließend flüchteten die beiden Fahrzeuginsassen zu Fuß und versteckten sich in einem Rohr. Dort konnten die Polizeibeamten die Beiden antreffen und vorläufig festnehmen.

Durchgeführte Atemalkohol- und Betäubungsmitteltests verliefen bei den beiden Männern positiv. Zudem sind beide nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Ermittlungen und polizeilichen Maßnahmen dauern an.

