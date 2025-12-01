PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: Zoll prüft Bauprojekt in Ostfriesland

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, den 27. November 2025, führte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Oldenburg am Standort Emden eine großangelegte Kontrolle auf einer Großbaustelle im Landkreis Aurich durch. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte an der Maßnahme beteiligt. Zwei Personen versuchten vergeblich, sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Nachdem die Personen durch Einsatzkräfte gestellt und zur Kontrollstelle zurückgeführt wurden, wiesen sie sich mit offensichtlich gefälschten Ausweisdokumenten aus. Im Rahmen des daraufhin eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wurden die Personen, ihre Sachen sowie deren Unterkünfte durchsucht. Dabei konnten die Beamten die zugehörigen echten Identitätsnachweise auffinden. Die Ermittler stellten daraufhin fest, dass die beiden albanischen Staatsangehörigen nicht über die erforderlichen Aufenthaltstitel für den Aufenthalt und die Erwerbstätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland verfügten. Gegen die beiden Männer leiteten die Zöllner Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthaltes sowie wegen Urkundenfälschung und Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der unerlaubten Beschäftigungsaufnahme in Deutschland ein. Die einbehaltenen Ausweisdokumente wurden der zuständigen Ausländerbehörde zur Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen übergeben. Im Zuge der verdachtslosen Kontrolle wurden 18 Arbeitgeber überprüft und vor Ort 63 Arbeitnehmer zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt. Dabei ergaben sich in mehreren Fällen Anhaltspunkte für Verstöße gegen das Mindestlohngesetz, Sozialversicherungsbetrug, Beschäftigung von Ausländern ohne Arbeitserlaubnis sowie für Verstöße gegen die Mitführungspflicht von Ausweispapieren. An die durchgeführten Prüfungen schließen sich umfangreiche Nachermittlungen an, indem die vor Ort erhobenen Daten der Arbeitnehmer mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Unternehmen abgeglichen und weitere Geschäftsunterlagen geprüft werden. Hierbei stehen die Zollbeamten und Zollbeamtinnen in engem Informationsaustausch mit anderen Behörden und der Rentenversicherung.

Hauptzollamt Oldenburg
Jens Kloppmann
Telefon: 0441/8009-1303
E-Mail: Jens.Kloppmann@zoll.bund.de
www.zoll.de

