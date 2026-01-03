PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Selm (ots)

Am 02.01.2026 kam es um 21:55 Uhr auf der Cappenberger Straße, ca. 300m westlich der Kreuzung Cappenberger Damm zu einer Kollision zweier Fahrzeuge. Ein 49-jähriger Mann aus Olfen befuhr mit seinem PKW die Werner Straße in Fahrtrichtung Selm. Eine 21-jährige Frau aus Selm befuhr mit ihrem PKW die Werner Straße in Fahrtrichtung Werne. Das Fahrzeug der 21-jährigen geriet in einer Kurve auf der witterungsbedingt glatten Straße ins Rutschen und kollidierte mit dem Fahrzeug des 49-jährigen im Gegenverkehr. Sowohl die 21-jährige aus Olfen, als auch ihre 17 Jahre alte Beifahrerin aus Selm wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Ein 16-jähriger Selmer, der ebenfalls im Fahrzeug der 21-jährigen saß, bleib unverletzt. Auch der 49-jährige aus Olfen blieb unverletzt. Sein Fahrzeug wurde im Frontbereich beschädigt und rutsche von der Straße in den Graben. Das Fahrzeug der UB01 kam stark beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 26.000 Euro.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 10:15

    POL-UN: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

    Unna (ots) - Am 02.01.2026 gegen 16:34 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus Unna mit seinem PKW die Gießer Straße und beabsichtigte nach rechts Schlosserstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen auf dem dortigen Fahrradweg kreuzenden 20-jährigen aus Unna, als dieser dort entlang fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Er konnte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand ein ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 10:14

    POL-UN: Balkonbrand in Unna

    Unna (ots) - Am Freitag, den 02.01.2026 gegen 13:15 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Balkonbrand in die Eichenstraße in Unna gerufen. In der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses brannte es auf einem Balkon. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Durch den Brand entstand Gebäudeschaden. Die Brandursache wird aktuell von der Kriminalpolizei ermittelt. Es wurde niemand verletzt. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 12:39

    POL-UN: Unna - Verfolgungsfahrt samt zwei vorläufigen Festnahmen

    Unna (ots) - Im Rahmen einer Fahndung wegen einer Verfolgungsfahrt über mehrere Autobahnen aufgrund eines in Bonn entwendeten Pkw, wurde der besagte Pkw am Freitag (02.01.2026) gegen 01.40 Uhr im Zuständigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde Unna, festgestellt. Ein 45-jähriger (aus der Ukraine) und 37-jähriger (aus Litauen) Insasse befuhren die Iserlohner Straße in Unna, wo sie von einer Streifenwagenbesatzung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren