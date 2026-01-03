Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Selm (ots)

Am 02.01.2026 kam es um 21:55 Uhr auf der Cappenberger Straße, ca. 300m westlich der Kreuzung Cappenberger Damm zu einer Kollision zweier Fahrzeuge. Ein 49-jähriger Mann aus Olfen befuhr mit seinem PKW die Werner Straße in Fahrtrichtung Selm. Eine 21-jährige Frau aus Selm befuhr mit ihrem PKW die Werner Straße in Fahrtrichtung Werne. Das Fahrzeug der 21-jährigen geriet in einer Kurve auf der witterungsbedingt glatten Straße ins Rutschen und kollidierte mit dem Fahrzeug des 49-jährigen im Gegenverkehr. Sowohl die 21-jährige aus Olfen, als auch ihre 17 Jahre alte Beifahrerin aus Selm wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Ein 16-jähriger Selmer, der ebenfalls im Fahrzeug der 21-jährigen saß, bleib unverletzt. Auch der 49-jährige aus Olfen blieb unverletzt. Sein Fahrzeug wurde im Frontbereich beschädigt und rutsche von der Straße in den Graben. Das Fahrzeug der UB01 kam stark beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 26.000 Euro.

