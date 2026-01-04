PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Brandstiftung - Mülltonnen und Pkw in Brand gesetzt

Werne (ots)

Am 03.01.2026 (Sa.), gegen 05.20 Uhr, wurde durch Zeugen ein Brandgeschehen in der Joseph-Haydn-Straße in Werne gemeldet. Vor Ort wurde durch die eingesetzten Einsatzkräfte festgestellt, dass es sich um zwei Brandgeschehen in unmittelbarer Nähe zueinander handelte. Zum einen brannten Mülltonnen, die unter einem Carport abgestellt waren und zum anderen brannte ein Pkw, welcher ebenfalls unter einem Carport abgeparkt war. Durch die jeweiligen Brände wurden die Carports beschädigt. Allerdings konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohngebäude verhindern. Sowohl die Mülltonnen, als auch der abgeparkte Pkw, brannten aber vollständig aus. Insgesamt entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Aufgrund der Umstände wird polizeilich von einer Brandstiftung ausgegangen. Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Werne unter 02389-921-3420 oder 02389-921-0.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

