Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Einbruch in Lebensmittelmarkt - Zigaretten erbeutet

Bönen (ots)

Am 04.01.2026 (So.), gegen 00.35 Uhr, drangen nach Zeugenaussagen drei bislang unbekannte Personen gewaltsam in einen Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße in Bönen ein. Sie erbeuteten nach bisherigen Erkenntnissen Zigaretten, die sie zu einem bereitgestellten Fluchtwagen transportierten, welcher auf dem Parkplatz direkt vor dem Tatobjekt in Bönen abgestellt war. Danach flüchteten die Täter mit dem Fluchtwagen, einem mattgrauen Mercedes mit Warendorfer Kennzeichen in Richtung Westen. Die Kennzeichen lagen als entwendet ein und gehörten nicht zum Fahrzeug. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Konkrete Personenbeschreibungen konnten nicht angegeben werden. Alle Personen sollen bei Tatausführung maskiert gewesen sein.

Wer kann noch weitere Hinweise zum Tatgeschehen machen? Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Kamen unter 02307-921-3220 oder 02303-921-0.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

