POL-UN: Selm - Einbruch in Reisebüro
Selm (ots)
Im Zeitraum Freitag (02.01.2026), 15.00 Uhr auf Samstag (03.01.2026), 10.20 Uhr sind unbekannte Täter in ein Reisebüro an der Ludgeristraße in Selm eingedrungen.
Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Werne unter der Telefonnummer 02389 921 3420 oder 02303 921 0 entgegen. Gerne auch per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
