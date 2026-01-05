PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Reisebüro

Selm (ots)

Im Zeitraum Freitag (02.01.2026), 15.00 Uhr auf Samstag (03.01.2026), 10.20 Uhr sind unbekannte Täter in ein Reisebüro an der Ludgeristraße in Selm eingedrungen.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Werne unter der Telefonnummer 02389 921 3420 oder 02303 921 0 entgegen. Gerne auch per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

