Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Zwei Brandeinsätze am Dienstagabend. Feuerwehr Weinheim schnell zur Stelle

Bild-Infos

Download

Weinheim (ots)

Am Dienstagabend (30.12.2025) wurde die Feuerwehr Weinheim innerhalb kurzer Zeit zu zwei Brandeinsätzen alarmiert. Ein Vegetationsbrand im Bereich der Felder in der Nähe des Industrieparks Freudenberg sowie ein Mülleimerbrand im Technologiepark Freudenberg konnten abgearbeitet werden.

Weinheim. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt wurde am Dienstagabend gegen 22:15 Uhr zu einem gemeldeten Feuerschein im Bereich von Feldern nahe des Industrieparks der Firma Freudenberg alarmiert. Anrufer hatten einen Brand auf einem Feld gemeldet und den Notruf verständigt.

Die Einsatzkräfte rückten mit zwei Löschfahrzeugen aus, um das Feuer zu löschen. Die meldende Anruferin wies die Feuerwehr vom Feuerwehrzentrum aus gezielt zur Einsatzstelle ein, sodass der Brandort ohne Verzögerung erreicht werden konnte. Nachdem sie den Notruf abgesetzt hatte, fuhr sie ans Feuerwehrzentrum, um die Einsatzkräfte zu lotsen. Vor Ort brannte eine etwa fünf Quadratmeter große Ansammlung aus Holz und Unrat auf einem Feld.

Ein Trupp ging unter Atemschutz vor und löschte den Brand mit dem Schnellangriff ab. Zur Sicherstellung des Löscherfolgs wurde das Brandgut anschließend auseinandergezogen und vorhandene Glutnester vollständig abgelöscht. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Einsatz nach rund 45 Minuten beendet werden.

Noch während der Rückfahrt erfolgte eine weitere Alarmierung in den Technologiepark. Gemeldet war ein brennender Mülleimer. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass die Ursache ein noch kokelnder Böller in einem Gebüsch war. Dieser wurde mit einer Wasserflasche abgelöscht, weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Nach Abschluss beider Einsätze konnten die eingesetzten Kräfte wieder einrücken. Die Feuerwehr Weinheim weist darauf hin, dass frühzeitige Meldungen und eine klare Einweisung zur Einsatzstelle dazu beitragen, Einsätze effizient abzuarbeiten.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell