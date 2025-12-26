Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Feuerwehr Weinheim auch über die Weihnachtstage im Einsatz

Weinheim (ots)

Auch wenn größere Einsätze ausblieben, so hatte die Freiwillige Feuerwehr zwischen Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag einiges zu tun. Die Abteilungen Oberflockenbach, Lützelsachsen-Hohensachsen und Stadt mussten zu technischen Hilfeleistungen ausrücken.

Weinheim. Während viele Menschen in Weinheim die Weihnachtstage im Kreis ihrer Familien verbrachten, blieb die Freiwillige Feuerwehr Weinheim einsatzbereit. Zwischen Heiligabend und dem zweiten Weihnachtsfeiertag rückten die Einsatzkräfte mehrfach aus, um Hilfe zu leisten und Gefahren abzuwehren.

Der erste Einsatz ereignete sich am Heiligabend am frühen Abend. Gegen 17.15 Uhr wurde die Feuerwehrabteilung Stadt zu einem Sturmschaden im Bereich der Wachenbergstraße alarmiert. Ein Baum war umgestürzt und in einen anderen gefallen und drohte auf die Fahrbahn zu stürzen. In Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Bauhof der Stadt Weinheim wurde das Hindernisse beseitigt, die Straße gesichert und anschließend wieder freigegeben. Der Einsatz dauerte fast zwei Stunden und erforderte eine Vollsperrung, da auch die Drehleiter zum Einsatz kam und die Fläche für die Abstützung benötigte.

Nur kurze Zeit später, ebenfalls am Heiligabend, wurde die Feuerwehrabteilug Oberflockenbach mit der Helfer vor Ort Einheit (First Responder) gefordert. Im Weinheimer Ortsteil Rippenweier kam es zu einem medizinischen Notfall. Die Feuerwehrsanitäter unterstützte den Rettungsdienst bei dem Einsatz. Die betroffene Person wurde vor Ort medizinisch versorgt und an den Rettungsdienst übergeben.

Am selben Abend, gegen 20 Uhr, folgte ein weiterer Sturmeinsatz im Bereich der Kreisstraße zwischen Unterflockenbach und Oberflockenbach. Ein umgestürzter Baum versperrte die Straße vollständig. Die Einsatzkräfte der Feuerwehrabteilung Oberflockenbach zerkleinerten den Baum und räumten ihn an den Fahrbahnrand. Anschließend wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.

Auch an den Weihnachtsfeiertagen blieb es nicht ruhig. Am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags wurde die Feuerwehrabteilung Lützelsachsen-Hohensachsen in den Stadtteil Hohensachsen alarmiert. Grund war ein Wasserschaden infolge eines Rohrbruchs auf der Straße, durch den Wasser in ein angrenzendes Gebäude eindrang. Nach der Erkundung wurde die Einsatzstelle an die Stadtwerke übergeben, die die weiteren Maßnahmen übernahmen. Für die Feuerwehr Weinheim waren keine weiteren Tätigkeiten erforderlich.

Nur wenige Stunden später kam es am zweiten Weihnachtsfeiertag auf der Westtangente zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und drei verletzten Personen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte die Polizei sowie den Rettungsdienst. Nach Abschluss aller notwendigen Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Ein weiterer medizinischer Notfall führt die Feuerwehrabteilung Oberflockenbach nach Ritschweier. Hier versorgten die Feuerwehrsanitäter einen Kollaps bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und überbrückten damit die Zeit bis zum Eintreffen der Notfallsanitäter mit erweiterten professionellen Ersten Hilfe.

Die Einsätze über die Weihnachtstage zeigen, dass die Freiwillige Feuerwehr Weinheim auch an Feiertagen jederzeit einsatzbereit ist. Die Frauen und Männer der Weinheimer Feuerwehr leisteten ihren Dienst zuverlässig und professionell, um die Sicherheit der Bevölkerung sicherzustellen. Wer noch ein nachträgliches sinnvolles Weihnachtsgeschenk sucht, ist herzlich eingeladen Sicherheit zu schenken und Mitglied der Weinheimer Feuerwehr zu werden. Informationen zur Mitgliedschaft erhält man per Mail info@feuerwehr-weinheim.de

