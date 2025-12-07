Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Wieder Verkehrsunfall auf der B38 Kreuzung Viernheimer Straße

Weinheim (ots)

Am Samstagmorgen kurz vor 11 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Westtangente B 38 und der Viernheimer Straße in Weinheim erneut zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Pkw. Nach Angaben der Polizei wurde ein Autofahrer leicht verletzt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 100 000 Euro. Die Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt ausgefallen, die Kreuzung war durch Verkehrszeichen geregelt. Ein Fahrer missachtete nach derzeitigen Erkenntnissen im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines anderen Pkw. In der Folge kam es zunächst zu einer Kollision dieser beiden Fahrzeuge. Eines der Fahrzeuge wurde in den Gegenverkehr abgewiesen und prallte dort frontal auf einen verkehrsbedingt wartenden Ford S Max.

Die Werkfeuerwehr Freudenberg war als Ersthelfer vor Ort und leistete erste Hilfe und Sicherungsmaßnahmen, bis die Feuerwehr Weinheim eintraf. In der ersten Meldung an die Feuerwehr wurde eine eingeschlossene Person in einem Fahrzeug gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich dies nicht. Alle Beteiligten hatten ihr Fahrzeuge bereits selbstständig verlassen. Die Einsatzkräfte sicherten zunächst die gesamte Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab und arbeiteten hierbei eng mit der Polizei Weinheim zusammen. Dafür wurden der Kreuzungsbereich teilweise abgesperrt und eine geordnete Verkehrsführung durch die Polizei eingerichtet und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet, soweit es die Lage zuließ.

Parallel dazu kontrollierten die Einsatzkräfte die beteiligten Fahrzeuge, schalteten die Zündungen ab und achteten darauf, dass keine weiteren Gefahren für die Beteiligten und andere Verkehrsteilnehmer entstanden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden mit Bindemittel aufgenommen und die betroffenen Fahrbahnbereiche abgestreut. Im weiteren Verlauf übernahm eine Fachfirma die weitergehende Reinigung der Fahrbahn. Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Betreuung der betroffenen Personen. Einsatzkräfte der Feuerwehr betreuten die Beteiligten gemeinsam mit dem Rettungsdienst. Der Brandschutz wurde sichergestellt. Die Unfallaufnahme der Polizei dauerte bis etwa 13 Uhr.

Obwohl die Adventszeit als Zeitraum der Ruhe, Besinnlichkeit und Rücksichtnahme gilt, zeigte sich dies im Verkehrsgeschehen heute nicht. Mehrere Verkehrsteilnehmer ignorierten die eingerichteten Absperrungen von Feuerwehr und Polizei und versuchten trotz klarer Sicherungsmaßnahmen in den gesperrten Kreuzungsbereich einzufahren. Andere VErkehrsteilnehmer bogen von der B 38 kommend in Richtung Mutzentrum ab und wendeten anschließend wenige Meter nach der Verkehrsinsel auf der Westtangente, andere fuhren bis zur Mannheimer Straße, überquerten die Brücke in Richtung Innenstadt und nutzten dann die Abfahrt zur Westtangente, obwohl diese von der Verkehrsführung so nicht vorgesehen ist. Dadurch trafen sie auf Verkehr der Mannheimer Straße, der bereits stadtauswärts wieder Grün hatte. Aus diesen Fehlentscheidungen der Autofahrer ergaben sich mehrere kritische Situationen, die die Einsatzkräfte der Feuerwehr mitbekamen. Gerade in der Adventszeit wäre Entschleunigung und mehr Rücksicht im Straßenverkehr sinnvoll, um zusätzliche Gefährdungen und Unfälle zu vermeiden. Wer im Verkehr ein paar Minuten investiert und sichere Wege nimmt, spart am Ende Zeit und schützt vor unnötigem Risiko.

