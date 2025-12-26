Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Sicher ins neue Jahr - Richtiges Verhalten mit Feuerwerkskörpern und Silvester-Sicherheit

Weinheim (ots)

Das neue Jahr naht, und der richtige Umgang mit Feuerwerkskörpern ist wichtiger denn je. Die Feuerwehr Weinheim möchte mit diesem Hinweis alle Bürgerinnen und Bürger zu sicherem Verhalten anhalten, um Unfälle, Brände und Verletzungen zu vermeiden.

Wichtige Hinweise im Überblick:

Prüfe das Material: Kaufe Feuerwerk nur aus seriösen Quellen, achte auf klare Alterskennzeichnungen und Testzeichen. Lesen geht vor Knallen: Lies die Gebrauchsanweisung sorgfältig und halte Abstand zu anderen Personen, Gebäuden und Fahrzeugen. Sicherheitsabstand wahren: Feuerwerkskörper niemals in Wohngebäuden, Bäumen oder trockenen Flächen verwenden. Geeigneten Ort wählen: Freie, offene Fläche außerhalb von Menschenansammlungen, Tieren und Zäunen; keine windigen Tage nutzen. Schutzmaßnahmen: Trag geeignete Kleidung (langärmlig, festes Schuhwerk), halte eine Feuerschale oder Wassereimer in der Nähe bereit. Aufbewahrung und Transport: Feuerwerk kühl, trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Keine kombinierten oder improvisierten Zündquellen verwenden. Umgang mit Raketen: Raketen nur auf festem, waagerechtem Untergrund befestigen, niemals in der Hand halten; Zündung aus sicherer Entfernung durchführen. Nie aufgehobenen oder geplatzten Feuerwerkskörper erneut anzünden; Bewahren Sie Abstand bis alles abgebrannt ist. Kinder und Jugendliche: Erwachsene sollen Feuerwerk anzünden. Alkohol und Feuerwerk: Keine alkoholisierten Personen zum Umgang mit Feuerwerkskörpern einsetzen.

Was tun bei Notfällen?

Bei Brand oder Rauch sofort Notruf 112 wählen, sicherer Ort aufsuchen, Fenster schließen. Verletzungen: kühlen Sie Wunden und Verletzungen vorsichtig, suchen Sie ärztliche Hilfe, insbesondere bei schweren Verletzungen oder Verbrühungen.

Unsere Tipps für ein sicheres Silvester:

Planen Sie im Voraus: Vorab Standort und Abstände. Umweltfreundlich feiern: Weniger Feuerwerk, mehr gemeinsames Feiern. Haustiere schützen: Bleiben Sie während der Feier ruhig, vermeiden Sie laute Knalleffekte in Nähe von Tieren.

Rückfragen Bei Fragen zur sicheren Handhabung von Feuerwerkskörpern stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontakt:

Telefon: 06201 / 82-100

Telefax: 06201 / 82-199

E-Mail: info@feuerwehr-weinheim.de Web: www.feuerwehr-weinheim.de

Die Feuerwehr Weinheim wünscht Ihnen einen sicheren und ruhigen Jahreswechsel!

Text: Claus Schmitt / Foto: Feuerwehr Weinheim

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell