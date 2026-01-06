Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Werne (ots)

Zwischen Freitag (19.12.2025) und Montag (05.01.2026) kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Burgstraße in Werne.

Unbekannte Täter hebelten die Wohnungstür im 3. Obergeschoss auf und verschafften sich so Zutritt.

Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachten können? Informationen erbittet die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

