POL-UN: Schwerte - Unbekannte dringen in Freibad ein
Schwerte (ots)
Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag (04.01.2026) auf Montag (05.01.2026) in das Freibad an der Straße "Am Winkelstück" in Schwerte-Ergste eingedrungen.
Nach ersten Erkenntnissen verließen die Täter ohne Beute die Örtlichkeit.
Verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell