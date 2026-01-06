Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unbekannte dringen in Freibad ein

Schwerte (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag (04.01.2026) auf Montag (05.01.2026) in das Freibad an der Straße "Am Winkelstück" in Schwerte-Ergste eingedrungen.

Nach ersten Erkenntnissen verließen die Täter ohne Beute die Örtlichkeit.

Verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell