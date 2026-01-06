Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Kupferdiebstahl von Baustelle

Kamen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag (02.01.2026) um 11:00 Uhr und Montag (05.01.2026) um 11:40 Uhr rund ein Dutzend Meter Kupferkabel von einem frei zugänglichen Baustellenbereich an der Wilhelm-Bläser-Straße.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

