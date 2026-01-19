Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der B44 Höhe Esso Tankstelle am 19.01.2026

Lampertheim (ots)

Am Montag, den 19.01.2026 kam es gegen 17:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall vor dem Gelände der Esso Tankstelle in 68623 Lampertheim, Mannheimer Straße 8 (B44).

Der Unfall ereignete sich zwischen einem PKW Mercedes Benz weiß, welcher das Tankstellengelände verließ und nach rechts Fahrtrichtung Bürstadt in den fließenden Verkehr einfuhr und einem LKW Gespann mit der Aufschrift "Action", welcher sich von Mannheim kommend auf der linken Fahrspur befand und ebenfalls Richtung Bürstadt fuhr.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens wird davon ausgegangen, dass unabhängige Verkehrsteilnehmer das Unfallgeschehen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum genauen Unfallhergang machen können.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lampertheim-Viernheim, Tel.: 06206-9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell