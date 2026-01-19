Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Neckarsteinach: Unfallflucht auf B37

Neckarsteinach (ots)

Am Freitag (09.01.) kam es gegen 07:20 Uhr auf der B37 / Ortsdurchfahrt von Neckarsteinach, Höhe Restaurant "Zum Schiff", zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Fahrzeugführerin aus dem Steinachtal befuhr mit ihrem silberfarbenen Pkw die B37 aus Richtung Neckargemünd kommend in Richtung Hirschhorn. In Höhe des o.a. Restaurants soll ihr ein nicht näher bekannt gewordener Lkw auf ihrer Fahrspur entgegen gekommen sein. Die Dame habe nach rechts ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu verhindern. Hierbei touchierte sie den am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Pkw eines Anwohners. An beiden Pkw entstand Sachschaden von mindestens 15'000 Euro. Eine Berührung zwischen dem Pkw und dem Lkw hat nicht stattgefunden. Die Polizei in Hirschhorn bittet unter der Telefonnummer 06272 / 9305-0 um Hinweise zum gesuchten Lkw.

