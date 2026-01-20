PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Polizei kontrolliert Durchfahrtsverbot

Michelstadt (ots)

Am Montag (19.01.) führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, in der Zeit zwischen 11.30 und 12.45 Uhr, eine Kontrolle in der Mossauer Straße, zwischen dem "alten TÜV" und Steinbach durch. Dort gilt ein Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge.

Insgesamt stoppten die Ordnungshüter hierbei 58 Fahrzeuge und ahndeten 22 Verkehrsverstöße von Fahrerinnen und Fahrern, die über keine Durchfahrtsgenehmigung verfügten. Bei allen Fahrerinnen und Fahrern wurde anschließend ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro fällig. Die Polizei setzt die Kontrollen auf der Strecke weiterhin fort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

