Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbruch in weniger als einer Stunde

Bensheim (ots)

Weniger als eine Stunde Abwesenheit genügte Dieben, die am Montag (19.01.) in ein Einfamilienhaus in der Mittelstraße eingebrochen sind. Die Bewohner hatten ihr Haus zwischen etwa 18:30 und 19:20 Uhr nur kurz verlassen und mussten nach ihrer Rückkehr den Einbruch feststellen. Die bisher unbekannten Täter hebelten bei ihrer Tat die Terrassentür auf, um so in die Wohnräume zu kommen. Sie erbeuteten darin Schmuck, ehe sie sich durch die aufgebrochene Tür wieder in unbekannte Richtung vom Tatort entfernten. An der beschädigten Terrassentür richteten sie zudem einen Schaden von etwa 1000 Euro an. Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Nummer 06252/706-0 zu melden, die ihre Ermittlungen aufgenommen hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell